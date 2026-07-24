Scontro tra moto e furgone sulla Statale Bustese, muore un 31enne

MILANO (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale lungo la Strada statale Bustese, nei pressi di Lonate Pozzolo. A perdere la vita un centauro di 31 anni, residente a Magnago. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria moto, cadendo sul selciato e finendo contro un furgoncino che viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, il 31enne è deceduto pochi istanti dopo il sinistro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Inveruno per la messa in sicurezza del tratto stradale, insieme agli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio e della Polizia Locale di Lonate Pozzolo per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

– Foto Vigili del Fuoco –

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