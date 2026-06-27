Scontro tra moto e furgone nel Comasco, morto un centauro

MILANO (ITALPRESS) – Una persona è morta a seguito di un incidente stradale tra una moto e un furgone ad Albese con Cassano, in provincia di Como. A causa dell’incidente il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 342 “Briantea” nei pressi del km 49,800 ad Albese con Cassano (CO). Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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