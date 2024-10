PALERMO (ITALPRESS) – E’ di tre morti e tre bambini gravemente feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due auto lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, tra Altofonte e Giacalone, al chilometro 13, nel Palermitano. I tre bimbi sono stati trasportati in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo. A estrarre dalle lamiere le vittime coinvolte nell’impatto, avvenuto nel tratto compreso tra Altofonte e Giacalone, sono stati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento la strada stata chiusa per consentire l’intertevento dei soccorsi e il traffico è deviato su viabilità locale.

– Foto ufficio stampa vigili del fuoco –

(ITALPRESS).