ROMA (ITALPRESS) – Grave incidente alle 8,30 di questa mattina sull’autostrada del Sole nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello. Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, si sono scontrati un camion e un pullman con a bordo 30 bambini in gita scolastica. Ci sarebbe un solo ferito in codice rosso, altre persone sarebbero ferite leggermente. I bambini sono in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero.

