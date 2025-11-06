TORINO (ITALPRESS) – Incidente mortale questa mattina ad Arignano, in provincia di Torino, dove un automobilista è morto dopo lo scontro con un autobus. Tutto è successo all’angolo fra via Borgo Cremera e via Borgo Nuovo: sul bus viaggiavano circa cinquanta persone, hanno riportato qualche contusione una ventina di ragazzi che stavano andando a scuola, ma nessuno di loro è grave. A intervenire sono stati il personale del 118 di Azienda Zero, il servizio regionale di elisoccorso e diverse ambulanze, insieme ai vigili del fuoco.

