Scontro scooter-furgone a Palermo, perde la vita un 27enne

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale questa notte lungo la SS113 tra Ficarazzi e Palermo, nei pressi di via Messina Marine. Nello scontro tra uno scooter e un furgone ha perso la vita un 27enne. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il centauro. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per accertare le cause e la dinamica del violento scontro tra i due mezzi.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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