Si incendia un autocarro sulla SS 115, fiamme domate dai Vigili del Fuoco: nessun ferito

PALERMO (ITALPRESS) – Intorno alle 7.00 di stamani la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla ss 115 al km 303 per l’incendio che ha coinvolto un autocarro che trasportava un gruppo elettrogeno. Data l’entità del sinistro una seconda squadra con mezzo di 8000 litri di acqua è stato inviato da Ragusa.

L’incendio si è sviluppato mentre il mezzo era in marcia. L’autista ha bloccato il mezzo e chiamato i soccorsi senza subire alcun danno. Sul posto anche la Polizia di Stato di Comiso. La strada è rimasta chiusa, per il tempo necessario alla conclusione dell’intervento.

– Foto VVF –

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