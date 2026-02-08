Scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante nel Milanese: morta una donna di 59 anni

MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale intorno alle 4.45 di stamane sulla provinciale 412 in prossimità dell’uscita per Landriano, zona sud del milanese. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Stradella un mezzo pesante e una Renault si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio una donna di 59 anni alla guida della vettura.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Pieve Emanuele, giunti in pochissimi minuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere il corpo privo di vita della donna, morta a seguito del violentissimo impatto. Il personale VVF ha provveduto a bonificare l’area dell’incidente e a metterla in sicurezza. Sul posto anche il 118.

