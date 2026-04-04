Scontro fra un autobus e un’auto nel Veneziano: un morto e cinque feriti

VENEZIA (ITALPRESS) – È di un morto e cinque feriti il bilancio di uno scontro tra un bus dell’azienda di trasporto locale Atvo e un’auto avvenuto a Portegrandi, nel Veneziano. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto; mentre tra i feriti ci sono un passeggero della vettura e l’autista dell’autobus.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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