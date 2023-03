ATENE (GRECIA) (ITALPRESS/MNA) – Tragico incidente ferroviario nella notte in Grecia. Almeno 40 persone sono morte e 130 sono rimaste ferite per lo scontro fra un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo e un convoglio merci, nei pressi di Larissa. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco.

Il treno passeggeri era diretto a Salonicco, partito da Atene mentre il treno merci con cui si è scontrato era diretto da Salonicco a Larissa.

Il capostazione di Larissa è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. Il 59enne è stato denunciato anche per lesioni colpose gravi. Il capostazione, che si occupa della segnalazione, nega ogni illecito e ha attribuito l’incidente a un possibile guasto tecnico.

Sul posto sono intervenuti circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze. Sul treno passeggeri c’erano più di 350 persone. Uno dei passeggeri ha raccontato che c’era grande caos, un’esperienza “incredibilmente scioccante”. Le persone che sono state evacuate hanno descritto la scena parlando di “carrozze in fiamme”.

Il presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, ha interrotto una visita ufficiale in Moldavia per visitare il luogo della tragedia. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che la Grecia entrerà in un periodo di tre giorni di lutto. “Siamo di fronte a una tragedia inimmaginabile, piangiamo soprattutto i giovani vittmi”. Tutte le celebrazioni pubbliche sono state annullate e le bandiere sugli edifici pubblici sventolano a mezz’asta fino a venerdì.

Questo è il peggior incidente ferroviario che sia mai accaduto in Grecia.

– foto Freepik –

