Scontro fra due auto nel Torinese, morto un uomo di 70 anni

TORINO (ITALPRESS) – Un uomo di 70 anni è morto, stamane, per un incidente stradale fra due auto, avvenuto sulla strada provinciale 590 a San Sebastiano da Po, in provincia di Torino. Il personale del 118 ha soccorso anche il conducente della seconda auto, un uomo di 32 anni, che ha riportato solo lievi ferite.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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