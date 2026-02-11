Scontri tra manifestanti anti-governo e polizia in Albania, 16 agenti feriti a Tirana

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Forti tensioni e scontri, con lanci di decine di molotov e pietre a Tirana, in Albania, davanti al Palazzo del Governo: nel mirino dei manifestanti dell’opposizione il premier, Edi Rama. La tensione, come riporta l’agenzia albanese ATA, è aumentata subito dopo la conclusione del discorso del leader del Partito Democratico, Sali Berisha, quando alcuni manifestanti hanno preso di mira la polizia – schierata a protezione dell’edificio – che ha utilizzato idranti per disperdere la folla. Il bilancio è di 16 agenti feriti e 13 arresti. Quella di ieri sera è stata la terza protesta nazionale organizzata dal PD, che chiede le dimissioni del governo, la formazione di un esecutivo tecnico e lo svolgimento di nuove elezioni.

Per la ministra dell’Interno, Albana Koçiu, la violenza dei manifestanti equivale a “un tentativo di omicidio“. Parlando con i giornalisti davanti all’Ospedale Traumatologico di Tirana, dove sono ricoverati gli agenti feriti, alcuni gravemente ustionati, Koçiu ha sottolineato che “questa non è stata una protesta né uno scontro. Si è trattato di un tentato omicidio”. Koçiu ha quindi rincarato la dose. “Coloro che hanno attaccato gli agenti di polizia non sono manifestanti. Sono criminali organizzati”, ha affermato, esortando le istituzioni a “rispondere con fermezza” a quello che ha definito “un precedente pericoloso”.

