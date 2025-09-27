Scontri nel territorio libico tra le Forze di Supporto Rapido sudanesi e quelle di Haftar

ROMA (ITALPRESS) – Fonti militari hanno riferito di violenti scontri armati all’interno del territorio libico tra milizie delle Forze di Supporto Rapido (RSF) sudanesi e truppe fedeli al generale libico Khalifa Haftar, a seguito di un’incursione di elementi delle RSF oltre il confine libico.

Secondo i media libici e sudanesi, il battaglione Subul al-Islam, affiliato alle forze di Haftar, è stato oggetto di un attacco a sorpresa che ha causato la morte di numerosi suoi membri. Le Forze di Supporto Rapido sarebbero riuscite a impossessarsi di equipaggiamenti militari appartenenti all’esercito libico.

In risposta, il generale Haftar ha ordinato l’invio di rinforzi militari nell’area, minacciando una dura rappresaglia contro quello che ha definito “l’aggressione delle milizie di Dagalo”. Haftar ha inoltre dichiarato che tali gruppi “non sono affidabili, anche se talvolta appaiono come alleati”. Questi sviluppi giungono in un contesto di crescenti tensioni securitarie al confine tra Sudan e Libia, con incertezze riguardo alla natura dei rapporti tra le due fazioni e alle possibili ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione.

– Foto IPA Agency –

