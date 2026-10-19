MILANO (ITALPRESS) – “Manifestare è un diritto fondamentale della nostra democrazia. Devastare negozi, rubare e aggredire chi lavora, spaventare cittadini e turisti non significa esercitarlo. Le violenze avvenute nel fine settimana a Milano non hanno nulla a che fare con il confronto democratico e non danno forza alle rivendicazioni di chi scende in piazza. Lo dimostra anche l’accanimento contro i lavoratori, come ad esempio il dipendente del Carrefour di via Torino, aggredito mentre tentava di impedire il saccheggio del supermercato. A lui, agli altri lavoratori e agli esercenti colpiti, così come alle forze dell’ordine, va la mia solidarietà. Confcommercio Milano stima già circa un milione di euro di danni, ai quali si aggiungono i mancati incassi delle attività costrette a chiudere e le prime disdette di ristoranti e alberghi e servizi collegati, anche da parte di visitatori stranieri. Non sono soltanto danni materiali: queste rinunce mostrano che la paura si traduce già in perdite per chi lavora e accoglie i visitatori. Colpire l’immagine di Milano significa compromettere la fiducia nella città, con conseguenze che ricadono anche su attività e persone che non sono state direttamente coinvolte nelle devastazioni. Milano vive di apertura, incontri e scambi: compromettere la sua capacità di accogliere persone, imprese e visitatori significa indebolire le opportunità che la città offre. Chi distrugge un negozio o aggredisce un lavoratore non dà forza a una protesta e non migliora la vita di nessuno. Danneggia persone, famiglie, turisti, operatori economici e tutta la città. Mi auguro che prevalga il buon senso di chi vuole legittimante esprimere la propria opinione con il confronto pacifico“. Lo dichiara Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano a margine dell’incontro in Assolombarda.

– foto ufficio stampa Fondazione Fiera Milano –

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