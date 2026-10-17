Scontri durante la manifestazione a Bologna, 9 poliziotti feriti. Lepore “Isolare i violenti”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Le scene a cui stiamo assistendo in queste ore nella zona della stazione sono inaccettabili. La devastazione dei beni pubblici, i danneggiamenti e la violenza non hanno alcuna giustificazione”. Così in una nota il sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Mi rivolgo ai ragazzi che stanno scendendo in piazza in tante città italiane: siate i primi a isolare chi usa una manifestazione come pretesto per sfogare la propria rabbia e devastare la vostra città. Chi usa la violenza scredita per prima cosa le ragioni di chi manifesta”, aggiunge. “Siamo vicini alle forze dell’ordine che stanno provando a contenere i disordini e una manifestazione che non ci risulta fosse autorizzata”, conclude.

COISP “9 POLIZIOTTI FERITI CON BOMBE CARTA E PIETRE”

“Nove poliziotti del Reparto Mobile di Padova sono rimasti feriti a Bologna, aggrediti con bombe carta e pietre di enormi dimensioni, mentre i disordini proseguono; altre quattro squadre dello stesso Reparto si stanno mobilitando per intervenire a rinforzo. È una situazione gravissima: ancora una volta chi indossa una divisa sta pagando sulla propria pelle la violenza di chi trasforma una manifestazione in un campo di battaglia”. Lo rende noto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “I poliziotti che sono in piazza per garantire il diritto a manifestare – prosegue Pianese – sono diventati il bersaglio di chi, ‘travestendosi’ da studente, ha il solo intento di colpire le Forze dell’Ordine e lo Stato. Da chi organizza i cortei e da chi ricopre responsabilità politiche pretendiamo una condanna inequivocabile: nessuna rivendicazione può giustificare un’aggressione di questo tipo”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

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