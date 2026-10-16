Nuovi servizi e Case della Comunità, nel Parmense tre strutture inaugurate dal presidente de Pascale e dall’assessore Fabi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Due nuovi servizi e una Casa della Comunità. Per una sanità pubblica sempre più a misura di cittadina e cittadino. Taglio del nastro oggi, nel Parmense, per tre strutture che potenziano la cura e l’assistenza sanitaria e sociosanitaria dell’Emilia-Romagna; presenti il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi. Doppia inaugurazione all’ospedale di Vaio, a Fidenza, per l’Osservazione breve pediatrica e il nuovo Centro iperbarico: i due servizi completano e potenziano l’offerta del nosocomio e offrono alla comunità risposte qualificate, sicure e appropriate. L’Osservazione breve pediatrica dispone di locali dedicati: un ambulatorio, una stanza con due letti per il monitoraggio e una per accogliere i pazienti più piccoli. L’Osservazione breve pediatrica non è un ricovero pediatrico, ma un percorso temporaneo per la gestione di patologie acute di minore complessità. In questo modo si intende rafforzare la sicurezza delle cure, attraverso una sorveglianza clinica più appropriata del paziente pediatrico e una maggiore capacità di gestione del rischio, contribuendo a evitare eventi avversi legati a una dimissione troppo precoce.

Il Centro iperbarico, invece, grazie a un investimento di 1,6 milioni di euro, di cui circa 760mila euro della Regione Emilia-Romagna attraverso fondi statali, circa 348mila euro da risorse aziendali e 500mila euro di contributo di Fondazione Cariparma, passa da 14 a 26 posti. Ogni anno il Centro assicura oltre 8mila trattamenti, di cui circa 200 in urgenza, ed è riferimento per un territorio che comprende le province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena e, in Lombardia, Lodi, Cremona, Mantova e parte della provincia di Pavia. Inoltre, il pittore Vittorio Ferrarini ha donato al Pronto soccorso di Vaio un quadro raffigurante Pinocchio, collocato nella sala d’attesa dedicata ai più piccoli per rendere più accoglienti gli spazi. L’opera si aggiunge ai quadri già presenti nei locali della Medicina d’urgenza e del Pronto soccorso, proseguendo l’impegno di Ferrarini nel portare la bellezza dell’arte all’interno dei luoghi di cura. Alla cerimonia a Vaio hanno partecipato, oltre al presidente de Pascale e all’assessore Fabi, il direttore generale delle Aziende sanitarie di Parma, Anselmo Campagna, il sindaco di Fidenza, Davide Malvisi, e quello di Salsomaggiore Terme, Luca Musile Tanzi. Tra i presenti Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma, Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza, Francesca Spagnoli, direttrice del Presidio ospedaliero aziendale, Pier Luigi Bacchini, direttore della Pediatria, Roberto Fiorini, direttore del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, e Luca Cantadori, direttore dell’Anestesia, rianimazione e camera iperbarica.

Nella tarda mattinata, invece, taglio del nastro per la Casa della Comunità di Sorbolo Mezzani in via Gruppini 6. La nuova struttura, operativa da maggio scorso e nata dalla collaborazione tra Azienda Usl di Parma e Comune di Sorbolo Mezzani, è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 2 milioni e 883 mila euro, di cui 1 milione e 738 mila euro da fondi Pnrr, 695 mila euro da fondi del ministero delle Infrastrutture e 450 mila euro dal Comune. Al taglio del nastro con il presidente de Pascale, l’assessore Fabi e il direttore delle Aziende sanitarie di Parma Anselmo Campagna, anche il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, il presidente del comitato di distretto di Parma, Ettore Brianti, e la direttrice del distretto di Parma, Maria Teresa Guarnieri. “Queste nuove strutture- commentano de Pascale e Fabi- rafforzano la capacità di risposta della nostra regione ai bisogni di cura della comunità. Siamo impegnati a rendere la sanità pubblica sempre più innovativa e capace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e delle cittadine, investendo in strutture, tecnologie e persone. I pazienti e le famiglie hanno bisogno di percorsi di cura e assistenza sociosanitaria efficaci e vicini. Oggi si apre una nuova fase per l’ospedale di Vaio, punto di riferimento per un territorio ampio e che supera i confini regionali. Così come a Sorbolo la Casa della Comunità diventa un luogo capace di offrire risposte integrate e personalizzate”.

Attiva dal 21 settembre, l’Osservazione breve pediatrica è dedicata ai bambini e agli adolescenti che accedono al Pronto soccorso di Vaio e che, dopo la prima valutazione, necessitano di un periodo di osservazione clinica, di ulteriori accertamenti diagnostici o di terapie di breve durata. L’accesso dei pazienti avviene attraverso il Pronto Soccorso di Vaio con attivazione delle consulenze pediatriche da parte del medico in servizio, indipendentemente dalla gravità della patologia di ingresso. Sulla base della valutazione clinica e delle indicazioni del pediatra, vengono individuati i diversi percorsi: dimissione, accesso all’Osservazione breve pediatrica oppure trasferimento in una struttura ospedaliera specialistica, di norma l’Ospedale dei Bambini di Parma. L’équipe dell’Osservazione breve pediatria è guidata da Pier Luigi Bacchini, direttore della Pediatria. Con la nuova camera iperbarica da 12 posti, il Centro iperbarico dell’ospedale di Vaio, già in funzione, dispone oggi di 26 posti complessivi. La nuova camera è caratterizzata da standard tecnologici innovativi, con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort delle persone assistite; quella già esistente da 14 posti è stata riqualificata e adeguata agli stessi livelli tecnologici della nuova struttura.

I lavori hanno interessato anche i locali tecnici, con l’adeguamento delle strumentazioni di supporto, dai compressori ai sistemi di condizionamento e all’impiantistica, necessari per consentire il funzionamento simultaneo delle due camere. Per le persone intossicate da monossido di carbonio è garantita una reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il Centro è inoltre attivo per il trattamento di alcune patologie croniche. Lo staff, composto da medici anestesisti-rianimatori e infermieri specificamente addestrati, è guidato da Luca Cantadori, direttore dell’Anestesia, rianimazione e ossigenoterapia iperbarica. Nata dalla collaborazione tra l’Azienda Usl di Parma e il Comune di Sorbolo Mezzani, nell’ambito dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Casa della Comunità di Sorbolo Mezzani – di circa 965 metri quadrati su tre piani – amplia e completa l’offerta sanitaria e socio-sanitaria, grazie alla presenza di nuove figure professionali e all’attivazione di nuovi servizi, garantendo percorsi di cura integrati, continuità assistenziale e una presa in carico sempre più efficace.

La struttura, infatti, ospita il servizio infermieristico domiciliare, la pediatria di comunità, il consultorio familiare, il punto prelievi, l’ambulatorio psichiatrico, l’ambulatorio infermieristico per la gestione della cronicità, lo Spazio Giovani e lo sportello per le donne vittime di violenza, in collaborazione con il Comune di Colorno e il Centro Antiviolenza. A questi si aggiungono: gli ambulatori dei medici di medicina generale, gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e quelli di medici specialisti, l’infermiere di famiglia e di comunità, il Punto unico di accesso, con la presenza dell’assistente sociale.

– Foto Regione Emilia Romagna –

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