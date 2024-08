Scontri durante la finale play-off, 17 anni di Daspo nel Casertano

CASERTA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Caserta ha notificato 10 provvedimenti di "Daspo", emessi dal Questore, nei confronti di calciatori e dirigenti sportivi di due squadre di calcio di Prima Categoria. I provvedimenti sono stati adottati in seguito ai fatti accaduti durante la finale play-off del campionato di categoria, giocata dalle due squadre lo scorso 4 maggio e valevole per la promozione al campionato di eccellenza. In seguito all'attività istruttoria della Divisione Anticrimine, il questore ha emesso Daspo, per una durata di 17 anni, nei confronti di 9 calciatori e un dirigente. col4/gsl