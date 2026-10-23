Scontri del 17 e del 18 ottobre, perquisizioni della Digos in 18 città

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e gli agenti della Digos hanno eseguito una vasta serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di circa 100 persone identificate per i gravi disordini e i danneggiamenti avvenuti durante le manifestazioni del 17 e 18 ottobre scorsi. Tra i soggetti sottoposti ad accertamento nell’ambito delle indagini, 51 risultano essere minorenni.

L’operazione, condotta su delega dell’Autorità Giudiziaria e in parte d’iniziativa, ha interessato 18 città italiane distribuite prevalentemente al Nord: Aosta, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lodi, Monza, Napoli, Padova, Pescara, Varese, Verbania e Verona. Gli accertamenti traggono origine dagli episodi di violenza di piazza registrati nel corso dei cortei, che hanno visto scontri con le forze dell’ordine e devastazioni a carico di negozi e arredi urbani.

I reati ipotizzati a vario titolo comprendono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento, detenzione di armi od oggetti atti ad offendere, travisamento e invasione di terreni ed edifici. Contestualmente, a Torino il Questore ha emesso 12 provvedimenti di prevenzione — tra cui 9 divieti di accesso alle aree urbane e 3 avvisi orali — indirizzati in gran parte a minori coinvolti nei disordini.

Le attività d’indagine proseguono anche sul piano preventivo per monitorare i canali social e le chat di rete in vista di possibili nuove mobilitazioni.

-Foto IPA Agency-

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