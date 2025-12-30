TORINO (ITALPRESS) – Sei minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati raggiunti da un provvedimento di permanenza in casa eseguito questa mattina dalla Polizia di Stato di Torino, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. I giovani sono indagati, a vario titolo, per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.

Le indagini fanno riferimento in primo luogo agli scontri avvenuti il 27 ottobre scorso davanti al liceo “Albert Einstein”, durante un volantinaggio politico. In quell’occasione alcuni studenti avrebbero interrotto l’iniziativa, aggredendo gli agenti della Digos intervenuti sul posto. Nei disordini rimasero feriti tre poliziotti.

Un secondo episodio riguarda l’irruzione del 14 novembre all’interno della sede della Città Metropolitana di Torino, al termine del corteo “No Meloni Day”. Durante i tentativi di accesso forzato all’edificio furono feriti nove operatori del Reparto Mobile. Contestualmente alle misure cautelari sono state effettuate perquisizioni domiciliari per ulteriori episodi, tra cui l’occupazione dei binari ferroviari a Porta Nuova e Porta Susa e l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa.

– foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).