Scontri a Milano, la Procura non ricorre al Riesame contro la scarcerazione di Youssef Siher e prosegue le indagini

MILANO (ITALPRESS) – La Procura di Milano ha deciso di non ricorrere al Tribunale del Riesame contro l’ordinanza dello scorso 28 ottobre con cui la gip Tiziana Landoni non ha convalidato il fermo e ha scarcerato, per assenza di gravi indizi di colpevolezza, il 30enne Youssef Siher, amministratore dei canali social del “Movimento 17 ottobre”.

La scelta degli inquirenti — coordinati dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Francesca Crupi — di non impugnare il provvedimento risponde all’esigenza strategica di concentrare l’attività investigativa del personale di Digos e Polizia Postale sul prosieguo degli accertamenti, con l’obiettivo di individuare nuovi elementi probatori e ricostruire la rete di contatti del ricercatore.

Siher resta indagato per il reato di istigazione a delinquere aggravata da finalità di terrorismo e da violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Le attività d’indagine proseguono intanto con i riscontri tecnici sui dispositivi informatici sequestrati all’indagato.

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