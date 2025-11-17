Scomparsa del magistrato Paolo Adinolfi, riprese le operazioni di scavo alla Casa del Jazz di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Sono riprese le operazioni di scavo nel complesso della Casa del Jazz di Roma, dove si sospetta possano esserci i resti di Paolo Adinolfi, il magistrato romano scomparso nel 1994. Si scava in un punto dove sabato scorso sono stati già effettuati rilievi. Sul posto Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato. La Casa del Jazz, di proprietà del Comune, ha sede in una costruzione degli anni ’30 che fu del boss della Banda della Magliana, Enrico Nicoletti, e fu poi confiscata nel 2001.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
