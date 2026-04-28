Rocca “Il ricordo di Andrea Augello continua a guidare il nostro impegno”

Francesco Rocca durante i funerali del senatore di FDI Andrea Augello nella Basilica S.Maria in Ara Coeli a Roma (Roma - 2023-05-02, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – “Nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa di Andrea Augello, il ricordo si fa ancora più forte. Andrea è stato un amico vero, una presenza costante, un punto di riferimento umano e politico che porterò sempre nel cuore. Il suo sostegno e la sua fiducia hanno rappresentato un contributo insostituibile nel mio percorso, fino all’elezione a Presidente della Regione. Uomo delle istituzioni, appassionato, lucido, sempre capace di guardare oltre, ha lasciato un segno profondo nel Lazio e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Oggi lo ricordiamo con gratitudine e rispetto, consapevoli che il suo esempio continua a vivere nelle nostre scelte e nel nostro impegno quotidiano al servizio della comunità”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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