Scoccimarro “Friuli Venezia Giulia culla di talenti grazie alla sinergia tra pubblico e privato”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia si conferma una vera e propria culla di campioni, un territorio che respira pallacanestro e che, grazie a una straordinaria sinergia tra il settore pubblico e i partner privati, continua a investire sul futuro e sulla valorizzazione dei suoi giovani talenti”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, intervenuto ieri sera a Udine alla cerimonia di premiazione delle Finali nazionali di basket Under 15 maschile eccellenza, la prestigiosa manifestazione sportiva che dal 10 maggio a oggi ha visto sfidarsi le migliori promesse della pallacanestro italiana tra i parquet di Udine e Pasian di Prato. “Vedere l’energia, il rispetto reciproco e la disciplina messi in campo in questa settimana di gare – ha sottolineato l’esponente della Giunta – ci ricorda l’importanza strategica dello sport come motore di crescita sociale e valoriale. Per questo siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale caratura in una terra dall’altissima e storica tradizione cestistica”.

Scoccimarro ha quindi richiamato il recente provvedimento dell’Esecutivo regionale che, su proposta del vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, ha formalizzato il carattere di straordinarietà dell’evento, individuando un contributo massimo di 50mila euro a favore del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip).

“Un atto fondamentale – ha aggiunto Scoccimarro – che testimonia la volontà della Regione di fare squadra. Il successo di questa manifestazione dimostra che quando le istituzioni pubbliche e le realtà private uniscono le forze, i risultati sono straordinari, soprattutto se l’obiettivo è il sostegno concreto alle nostre giovani promesse”. L’evento ha espresso un altissimo valore agonistico e ha generato anche un significativo impatto economico e turistico per il territorio, registrando la presenza di oltre 320 addetti ai lavori tra atleti, staff tecnici e arbitri, oltre a un massiccio afflusso di famiglie e appassionati al seguito delle squadre. “Oggi – ha concluso Scoccimarro – non vince solo la squadra che alza il trofeo di campione d’Italia, ma vince l’intero movimento e vince il Friuli Venezia Giulia, capace ancora una volta di dimostrare una straordinaria efficienza organizzativa e una calorosa accoglienza. Un ringraziamento sentito va alla Fip regionale, agli sponsor, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo”.

– Foto Regione FVG –

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