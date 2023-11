TRIESTE (ITALPRESS) – “La collaborazione interistituzionale tra Regione e Forze Armate deve essere sempre più stretta e sinergica. Il Comando territoriale della nostra regione svolge un ruolo fondamentale e ringrazio di cuore il colonnello Maffei per la dedizione con cui ha espletato il proprio dovere rivolgendo al tempo stesso i migliori auguri al colonnello Innecco che gli subentra nella guida del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia. La buona cooperazione con il Comando militare della nostra regione ha consentito di raggiungere obiettivi comuni non solo in campo ambientale ma anche sotto il profilo della sicurezza: basti pensare all’operazione Strade sicure, che assicura un maggior presidio del territorio e rafforza il rapporto tra le Forze armate e la popolazione”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente ed energia Fabio Scoccimarro durante la cerimonia di avvicendamento al Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia” tra il colonnello Francesco Maffei e il colonnello Giuliano Innecco, che si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante, del comandante dell’Area territoriale delle Forze Operative Nord generale di divisione Ugo Cillo e dell’assessore comunale di Trieste alle Politiche della sicurezza cittadina Caterina De Gavardo.

Ringraziando per il proprio impegno tutte le donne e gli uomini in divisa, Scoccimarro ha sottolineato che “il rapporto tra il Friuli Venezia Giulia e le Forze armate è sempre stato molto solido, data la rilevante presenza di personale militare in quella che una volta era uno dei confini della cosiddetta ‘cortina di ferrò; oggi il contesto è cambiato e la Regione è vicina al Comando dell’Esercito che ha la gestione delle moltissime strutture presenti sul nostro territorio. Aree non più utilizzate a fini prettamente militari che possono essere trasferite e riutilizzati per scopi civili, ad esempio per la produzione di energia con l’installazione di panelli solari come a Campoformido, oppure trasformate in parchi e polmoni verdi per le comunità”. L’assessore Amirante, esprimendo a propria volta la vicinanza della Regione alle Forze armate, ha quindi ricordato “l’ottimo lavoro svolto assieme al colonello Maffei, che ha permesso di sviluppare il protocollo di intesa tra Esercito e Regione che verrà sottoscritto a breve e che garantisce la possibilità a tutto il personale militare in divisa la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. Un’iniziativa che consente da un lato di implementare la sicurezza e la sua percezione nel nostro territorio e dall’altro consolida ulteriormente il buon rapporto con il personale militare che in Friuli Venezia Giulia è sempre stato di casa”.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).