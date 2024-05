Sclerosi multipla, Vacca “Agenda 2025 per garantire diritti”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi celebriamo i 10 anni della nostra Carta dei diritti, fortemente voluta dal nostro movimento. Salute, ricerca e lavoro sembrano diritti banali, ma per una persona con disabilità è difficilissimo avere questi diritti. Per questo è nata l'Agenda, prima 2020 e poi 2025, che ci aiuta ad agire questi diritti". Lo ha detto Francesco Vacca, presidente AISM, a margine della presentazione alla Camera del Barometro della Sclerosi Multipla e Patologie Correlate 2024, elaborato annualmente da AISM. Il Barometro "ci dà la fotografia della sclerosi multipla oggi, per farci vedere dove siamo arrivati e dove dobbiamo andare" per raggiungere i nostri obiettivi. f04/mgg/gtr