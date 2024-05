Sclerosi multipla, alla Camera le 30 proposte Aism per contrastarla

ROMA (ITALPRESS) - La sclerosi multipla colpisce oltre 140mila persone in Italia, con 3.600 nuove diagnosi all’anno: 6 nuovi casi ogni 100 mila persone. Si tratta soprattutto di donne, tre per ogni uomo, diagnosticate in genere in età giovanile, tra i 20 e i 40 anni. Sono i dati che emergono dal Barometro della Sclerosi Multipla e Patologie Correlate 2024 presentato da Aism alla Camera dei Deputati. xi2/mgg/gtr