GENOVA (ITALPRESS) – Migliaia di manifestanti, partiti in corteo dai varchi portuali bloccati, sono entrati nel primo pomeriggio nella stazione di Genova Piazza Principe e hanno invaso i binari. “Occuperemo la stazione finché non avremo notizie dei nostri compagni della Flotilla”, ha detto Francesco Staccioli dell’esecutivo nazionale Usb. Presenti portuali del Calp, studenti, persone comuni con bandiere palestinesi. L’ingresso è avvenuto senza alcuna tensione con le forze dell’ordine, nonostante la presenza di blindati.
