Liguria, alluvione del 2024: in arrivo 1,3 milioni di euro per 82 aziende agricole

GENOVA (ITALPRESS) – Arrivano altri i ristori della Regione Liguria destinati alle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi che tra settembre e ottobre 2024 hanno interessato la Piana di Albenga e il Comune di Ceriale. La Protezione Civile ha infatti emanato il provvedimento che mette a disposizione 1 milione e 338 mila euro a favore di 82 aziende danneggiate.

Le risorse consentiranno di coprire fino a 20 mila euro per ciascuna istanza e potranno essere utilizzate per il ripristino funzionale degli immobili, il recupero di aree e fondi esterni necessari alla ripresa della capacità produttiva, oltre che per le spese sostenute per macchinari, attrezzature, scorte, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti. Le aziende beneficiarie avranno un anno di tempo per completare la rendicontazione degli interventi.

“Si tratta di una risposta concreta e attesa dal territorio – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – che permette finalmente alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali di avviare un percorso di ripresa con strumenti certi e risorse dedicate. Parliamo di un comparto che ha subito danni ingenti e che meritava attenzione e sostegno immediato”. “Questo stanziamento della Protezione Civile – prosegue Piana – si aggiunge ai 3 milioni e 400 mila euro già messi a disposizione attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale grazie al lavoro svolto dalla Regione Liguria insieme ai Ministeri. Un’azione coordinata che ha consentito di ampliare significativamente il quadro degli aiuti destinati alle aziende agricole della Piana di Albenga e di Ceriale”.

“Continuiamo a seguire con attenzione tutte le fasi operative – conclude Piana – affinché le imprese possano accedere rapidamente alle risorse e tornare pienamente operative dopo mesi particolarmente difficili”.

-Foto Regione Liguria-

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