Sciopero dei mezzi pubblici a Milano, il servizio prosegue regolarmente su tutte le linee

MILANO (ITALPRESS) – Nonostante lo sciopero proclamato dai Cobas, anche dopo le 8:45 il servizio di trasporto pubblico a Milano prosegue su tutte le linee metropolitane. Tram, bus e filobus sono in servizio: il traffico dell’ora di punta potrebbe rallentarli. Atm lo comunica anche dal proprio account X.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
