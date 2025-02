Scicolone “Collaborare con istituzioni per le pari opportunità”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi più che mai abbiamo la necessità e la consapevolezza che si può arrivare alla realizzazione del principio delle pari opportunità solo se avviene un'alleanza, una collaborazione tra uomo e donna, tra le istituzioni, le associazioni e i professionisti del mondo imprenditoriale. Solo così si potrà arrivare alla giustizia sociale, ovvero alla realizzazione del principio delle pari opportunità". Lo ha detto Florinda Scicolone, C-Level Legal Corporate Gender Equality and Compliance Advisor, a margine dell'evento "Oltre le differenze: un'alleanza per trasformare il futuro" in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna. xi2/sat/gsl