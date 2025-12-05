ROMA (ITALPRESS) – Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana. Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2.5. L’epicentro tra Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo.

– Foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).