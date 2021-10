Sci nautico, riparte stagione agonistica Juniores

Riparte la stagione agonistica Juniores dello sci nautico in Italia. Tutto pronto, infatti, per la seconda tappa del Campionato italiano in programma in Toscana, presso l'iconico pontile di Forte dei Marmi. Al via oltre 110 concorrenti fra cui spiccano i componenti del Team Italia Juniores: Leonardo Apreda, Rufo Massimo Baita, Ian Catanzariti, Valerio Funari, Brando Giovannoni, Francesco Lazzarini, Filippo Marullo, Tommaso Noah Pavoni, Michele Scoppa. gm/mrv/red