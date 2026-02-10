Sci di fondo, niente azzurri in finale: uomini e donne eliminati nelle semifinali

TESERO (ITALPRESS) – Johannes Hoesflot Klaebo ha vinto l’oro – il secondo in questa edizione, il settimo in carriera – nella sprint tecnica classica maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Argento all’americano Ben Ogden, bronzo per l’altro norvegese Oskar Opstad Vike. Si era invece fermata in semifinale la corsa di Federico Pellegrino così come quella di Simone Mocellini e Simone Daprà.

“Oggi devo essere contento di questa gara perché, sebbene devo accettare di avere sei atleti davanti a me in classifica, chiudo il mio ciclo olimpico nelle sprint con un’altra semifinale, come avevo cominciato a fare 12 anni fa a Sochi”. Lo ha dichiarato Federico Pellegrino al termine della sprint tecnica libera, gara in cui l’azzurro è stato eliminato in semifinale. “Sono poi passato per due medaglie e oggi sono rimasto di nuovo lì con i migliori – ha aggiunto -, quasi a potermela giocare per le medaglie. Credo che con le grandi volate del finale, tutti noi abbiamo trasmesso emozioni al pubblico, che è fantastico. Mi spiace non aver lottato per le medaglie, ma sono orgoglioso e fiero della mia gara. Penso che tutti abbiano messo il 100% e questo è quello che siamo chiamati a fare, ancora prima del risultato. La gara di 12 anni fa mi ha dato la spinta per diventare sempre più professionale. Dopo Pechino 2022 ho cambiato completamente il mio approccio allo sport, con l’arrivo dei miei figli, ho deciso di non puntare più a un risultato in una gara, ma ad avere più possibilità in tanti format diversi e penso si sia visto”.

AL FEMMINILE PODIO TUTTO NORVEGESE

Podio tutto norvegese nella sprint tecnica classica femminile. Oro a Linn Svahn, argento a Jonna Sundling, bronzo a Maja Dahlqvist. Anche le azzurre Federica Cassol e Caterina Ganz sono state eliminate in semifinale.

