Sci di fondo, la svedese Ebba Andersson conquista la 50 km

TESERO (ITALPRESS) – Ebba Andersson vince la 50 km di fondo ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La svedese chiude in 2h16’28″2, rifilando 2’15” alla norvegese Heidi Weng, argento, e 6’41” alla svizzera Nadja Kaelin, bronzo. Unica azzurra in gara, Anna Comarella chiude 16esima a oltre 14’30” dalla Andersson.

