Sci di fondo, Klaebo vince anche la 10km. Carollo chiude al settimo posto

VAL DI FIEMME (ITALPRESS) – Johannes Hoesflot Klaebo mette un altro punto esclamativo. Terzo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, l’ottavo in carriera (e decima medaglia complessiva a cinque cerchi), per il 29enne norvegese che, dopo aver vinto skiathlon e sprint, vince anche la 10 chilometri in tecnica libera col tempo complessivo di 20’36″2.

Argento per il francese Mathis Desloges, staccato di 4″9, bronzo a un altro norvegese, Einar Hedegart, bronzo a 14″0. Il migliore degli italiani è Martino Carollo, settimo al traguardo a 39″6 da Klaebo.

“Sono davvero molto soddisfatto – commenta il fondista azzurro ai microfoni di Rai Sport – Ho ritrovato le sensazioni che avevo a inizio dicembre. Venivo da un periodo di alti e bassi, ma sapevo che stavo ritornando in forma e credo di aver fatto un’ottima prestazione. Il pubblico è stato incredibile ed era il mio sogno gareggiare qui. La mia prova di oggi mi fa ben sperare per la staffetta: siamo carichi e speriamo di conquistare una medaglia chissà di che colore”.

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, 17esimo Simone Daprà, 41esimo Davide Graz e 69esimo Simone Mocellini.

