BORMIO (ITALPRESS) – Italia protagonista nella seconda prova cronometrata della discesa olimpica di Bormio ai Giochi di Milano-Cortina. Il miglior tempo lo sigla infatti Mattia Casse in 1’52″85, precedendo Florian Schieder (+0″45) e Giovanni Franzoni (+0″87). Settimo Christof Innerhofer a 1″18, più indietro Dominik Paris, 16esimo a 2″03. Si nascondono i big, con Marco Odermatt 23esimo a 2″72 e Franjo Von Allmen 26esimo a 2″87.

“Mi piace molto questa pista, mi piace questa neve – commenta Casse, autore del miglior riscontro anche se dopo aver saltato una porta – Ogni giorno migliora, oggi era più dura di ieri, il team di preparazione sta lavorando molto bene. Spero che nei prossimi giorni ci sia più ghiaccio. Per domani vedremo se ci sarà una terza prova, altrimenti mi dedicherò ad un allenamento più tecnico”. “Oggi condizioni nettamente migliori, la linea era abbastanza pulita e si pulirà ancora – gli fa eco Schieder, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, primo senza salto di porta – Io ho guardato bene alcuni passaggi e cercherò di passare al meglio. Sono tanti gli atleti che possono fa bene ma ci siamo anche noi. So di essere veloce, sarà una gara aperta nella quale bisognerà attaccare a tutta dall’inizio alla fine”. Giovanni Franzoni continua intanto a prendere confidenza con la Stelvio: “Oggi il feeling era molto diverso da ieri: più ghiaccio, più mosso, più velocità. Proprio per questo devo rivedere le linee al video. Ho cercato di restare tranquillo e di non spingere troppo per preservare le gambe: ho testato alcuni tratti, in altri ho rallentato”. Domani la terza e ultima prova cronometrata, poi sabato la gara dove l’Italia andrà a caccia della sua quarta medaglia olimpica maschile in discesa dopo l’oro di Zeno Colò a Oslo 1952, il bronzo di Herbert Plank a Innsbruck 1976 e l’argento di Innerhofer a Sochi 2014.

– foto IPA Agency –

