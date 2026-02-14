Sci alpino, sospetta rottura del crociato anteriore per la 16enne azzurra Giada D’Antonio

CORTINA (ITALPRESS) – La prima Olimpiade della carriera potrebbe essere già finita per Giada D’Antonio. La 16enne napoletana, la più giovane dell’Italia Team ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e che ha avuto modo di debuttare nella combinata a squadre, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata.

L’azzurra è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta, si legge in una nota della Fisi, “ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerà un quadro definitivo della situazione”.

