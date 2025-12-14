ST. MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Secondo podio in due giorni per Sofia Goggia a Sankt Moritz, in Svizzera, nel giorno dell’impresa di Alice Robinson nel primo Super G femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Il tempo di 1’14″84 regala alla gigantista neozelandese la prima vittoria della sua carriera nella specialità, davanti alla francese Romane Miradoli seconda (+0″08) e alla fuoriclasse azzurra (+0″19), che bissa la terza piazza di ieri in discesa e trova il 64esimo podio in carriera in Coppa del Mondo (il nono a St. Moritz).

Solo quarto posto per Lindsey Vonn (4°, +0″27). Sesta posizione per Elena Curtoni (+0″53), davanti a Laura Pirovano (8°, +0″60). È caduta Emma Aicher, fresca di successo ieri in discesa. Uscita di scena anche per Mikaela Shiffrin, al ritorno nella velocità.

“Ho mostrato continuità e solidità. Temevo molto la Shiffrin. Scendendo sentivo di avere un margine allucinante, ma se sono terza con quel margine è un segno positivo. Ho disputato una bella prova, sono stata intelligente su alcuni punti, poi avrei potuto spingere un po’ di più”. Lo ha detto a Rai Sport Sofia Goggia. Un’altra iniezione di fiducia dopo il terzo posto di ieri in discesa: “Questi risultati, sebbene non siano stati eccelsi, visto che non ho mai vinto, mi danno tanta fiducia. Oggi ero particolarmente tranquilla, in partenza non avevo molti pensieri e avevo le linee bene in testa. Mi sono fidata dei miei allenatori e dei miei piedi, ma so che posso spingere di più sulle curve”, ha aggiunto l’azzurra.

ORDINE D’ARRIVO

1. Alice Robinson (Nzl) in 1’14″84

2. Romane Miradoli (Fra) a 0″08

3. Sofia Goggia (Ita) 0″19

4. Lindsey Vonn (Usa) 0″27

5. Laura Gauche (Fra) 0″38

6. Malorie Blanc (Sui) 0″53

6. Elena Curtoni (Ita) 0″53

8. Laura Pirovano (Ita) 0″60

9. Cornelia Huetter (Aut) 0″88

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 0″90

20. Roberta Melesi (Ita) 1″55

34. Nadia Delago (Ita) 2″63

39. Vicky Bernardi (Ita) 2″86

40. Nicol Delago (Ita) 2″93

47. Sara Thaler (Ita) 3″81

DNF. Asja Zenere (Ita)

DNF. Sara Allemand (Ita)

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 458 punti

2. Alice Robinson (Nzl) 394

3. Lara Colturi (Alb) 302

4. Julia Scheib (Aut) 280

5. Paula Moltzan (Usa) 267

6. Camille Rast (Sui) 263

7. Lena Duerr (Ger) 260

8. Emma Aicher (Ger) 259

9. Sara Hector (Swe) 244

10. Sofia Goggia (Ita) 240

20. Laura Pirovano (Ita) 104

25. Lara Della Mea (Ita) 83

