Sci alpino, Goggia terza nella discesa libera di Soldeu. Vince la svizzera Suter

SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia chiude al terzo posto la discesa libera di Coppa del Mondo femminile di Soldeu (Andorra). Con il crono di 1’31″86, la fuoriclasse bergamasca si piazza all’ultimo gradino del podio, con 24 centesimi di ritardo dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter, e 11 dall’austriaca Nina Ortlieb, terza. Nona Laura Pirovano a 1″23, 16esima Nicol Delago a 1″94, 18esima Elena Curtoni a 2″02, 23esima Nadia Delago a 2″29; 34esima Sara Thaler a 3″53, 28esima Asja Zenere a 3″67 e 41esima Sara Allemand a 4″06. Uscita Roberta Milesi.
ORDINE D’ARRIVO
1. Corinne Suter (Sui) in 1’31″62
2. Nina Ortlieb (Aut) a 0″11
3. Sofia Goggia (Ita) a 0″24
4. Emma Aicher (Ger) a 0″53
5. Breezy Johnson (Usa) a 0″61
6. Cornelia Huetter (Aut) a 0″62
7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) a 0″83
8. Jacqueline Wiles (Usa) a 1″03
9. Laura Pirovano (Ita) a 1″23
10. Ester Ledecka (Cze) a 1″27
16. Nicol Delago (Ita) a 1″94
18. Elena Curtoni (Ita) a 2″02
23. Nadia Delago (Ita) a 2″29
34. Sara Thaler (Ita) a 3″53
38. Asja Zenere (Ita) a 3″67
41. Sara Allemand (Ita) a 4″06
CLASSIFICA GENERALE
1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1133 punti
2. Camille Rast (Sui) 963
3. Emma Aicher (Ger) 734
4. Sofia Goggia (Ita) 646
5. Paula Moltzan (Usa) 614
6. Sara Hector (Swe) 597
7. Lindsey Vonn (Usa) 590
8. Julia Scheib (Aut) 570
9. Alice Robinson (Nzl) 553
10. Lara Colturi (Alb) 467
18. Laura Pirovano (Ita) 308
19. Lara Della Mea (Ita) 303
31. Nicol Delago (Ita) 199
36. Elena Curtoni (Ita) 168
44. Roberta Melesi (Ita) 118
58. Asja Zenere (Ita) 79
64. Martina Peterlini (Ita) 72
74. Federica Brignone (Ita) 53
74. Nadia Delago (Ita) 53
94. Ilaria Ghisalberti (Ita) 25
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).