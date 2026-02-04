BORMIO (ITALPRESS) – Si è chiusa la prima prova cronometrata della discesa libera maschile a Bormio, primo appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Buon approccio per l’Italia della velocità: secondo posto per Giovanni Franzoni, l’azzurro ha chiuso a 0″16 dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sull’1’56″08. Terzo posto per Marco Odermatt, grande favorito per la vittoria finale: lo svizzero ha chiuso con un ritardo di 0″40. Quinta posizione per Dominik Paris (+0″94), tredicesimo Mattia Casse (+1″60), 14esimo Christof Innerhofer (+1″77), 15esimo Florian Schieder (+1″78). Domani, dalle 11.30, è in programma la seconda prova.

“Mi sento bene, un po’ stanco dopo Crans Montana ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale e amo questa pista. La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i traning va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara”. Lo ha dichiarato ai canali ufficiali della Fisi Giovanni Franzoni.

“E’ sempre bello essere qua sulla Stelvio. La pista non è ancora in condizioni perfette ma c’è tempo prima della gara. Le condizioni cambiano lungo il tracciato ma è stato importante fare questa prima prova. Mi sento già pronto per sabato”, ha dichiarato Dominik Paris.

