Sci alpino, Brignone: “Non credo che riuscirò a tornare come prima”

MILANO (ITALPRESS) - "Già non avrei pensato di arrivare alla stagione di Milano Cortina, ho deciso di non mettermi una data di scadenza, voglio continuare finché ho voglia di farlo. La mia voglia è quella di superare questa sfida praticamente impossibile, tornare a fare l'atleta dopo un infortunio del genere è una sfida che voglio affrontare". Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone a margine del Fisi Media Day, a Milano. "Non credo che riuscirò a tornare come prima, anzi sicuramente no", ha aggiunto. pia/mc/mca3