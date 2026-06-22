All’aeroporto di Malpensa sequestrati due teschi di coccodrillo

VARESE (ITALPRESS) - La Sezione Operativa C.I.T.E.S. del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza ed i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato e sottoposto a controllo una spedizione proveniente dalla Cambogia, il cui contenuto era dichiarato come "regalo coccodrillo siamese". L'ispezione del pacco, contenente 2 teschi di coccodrillo appartenenti alla specie "crocodylus siamensis" (coccodrillo siamese), seppur regolarmente dichiarati e provvisti della licenza rilasciata all'esportazione dalle Autorità cambogiane, ha permesso di acclarare che la merce non era scortata dalla documentazione italiana che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Per tale motivo, si è proceduto all'accertamento ed alla contestazione della prevista violazione di carattere penale nei confronti dell'importatore, nonché al contestuale sequestro dei crani di coccodrillo per la successiva confisca. sentenza definitiva di condanna. pc/mca2 (Fonte video: Guardia di Finanza)