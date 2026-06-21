Napoli, incendio all’Ospedale del Mare

NAPOLI (ITALPRESS) - Incendio in un'ala dell'Ospedale del Mare di Napoli. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale. Secondo quanto riferito su X dai vigili del fuoco, le fiamme sono state spente e sono in corso le opere di messa in sicurezza. L'incendio ha riguardato pannelli isolanti posti sulla facciata esterna del nosocomio. Sul posto sono intervenuti 30 vigili del fuoco. sat (fonte video: Vigili del Fuoco)