Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci quinti nella staffetta mista. Oro alla Francia

Milano Cortina 2026 - XXV Olympic Winter Games Bormio - Italy 19 February,2026 Woman's Ski Mountaineering Image Show: De Silvestro A ITA

BORMIO (ITALPRESS) – Quinto posto per l’Italia nella staffetta mista di sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nulla da fare per Alba De Silvestro e Michele Boscacci, arrivati con un ritardo di un minuto, a vincere la medaglia d’oro è stata la Francia con la coppia Harrop-Anselmet, argento per la Svizzera (Fatton-Kistler), medaglia di bronzo per la Spagna con Alonso Rodriguez e Cardona Coll, lo spagnolo pochi giorni fa ha conquistato uno storico oro nella sprint maschile.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE