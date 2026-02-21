Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci quinti nella staffetta mista. Oro alla Francia

BORMIO (ITALPRESS) – Quinto posto per l’Italia nella staffetta mista di sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nulla da fare per Alba De Silvestro e Michele Boscacci, arrivati con un ritardo di un minuto, a vincere la medaglia d’oro è stata la Francia con la coppia Harrop-Anselmet, argento per la Svizzera (Fatton-Kistler), medaglia di bronzo per la Spagna con Alonso Rodriguez e Cardona Coll, lo spagnolo pochi giorni fa ha conquistato uno storico oro nella sprint maschile.

