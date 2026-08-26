Scholz “La visita del Papa segnerà la storia del Meeting, è stata una festa”

RIMINI (ITALPRESS) - "È un'edizione che ci ha sorpassati da tutte le parti. La visita del Santo Padre è stata una grandissima festa, tutti entusiasti, lui stesso molto, molto cordiale. Da una parte possiamo dire che abbiamo accolto lui, certamente abbiamo fatto del nostro meglio, ma sicuramente lui ha accolto anche noi. Questo ci ha riempito il cuore". Così all'Italpress Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, al termine della 47esima edizione del Meeting di Rimini. "La sua visita è storica certamente per la sua eccezionalità, ma anche perché segnerà la storia del Meeting", ha sottolineato. (ITALPRESS) xi5/col4/azn