Schlein “Sulle pensioni gravissimo colpo di mano, tradimento Meloni”

ROMA - Camera dei Deputati convegno Acqua e Sole un connubio perfetto nella foto Elly Schlein

ROMA (ITALPRESS) – “E’ finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì e se ne dovrebbero occupare, quello che è successo in questi giorni è inaccettabile. Solo due giorni fa Meloni faceva la spavalda in Aula contro l’opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein in conferenza stampa, definendo “gravissimo questo colpo di mano tentato in sordina, a manovra già in discussione, sulle pensioni degli italiani, perchè non si scherza sui sacrifici di una vita di chi ha lavorato. Si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali di Meloni”.

“Per fare chiarezza – aggiunge – Giorgetti, sfiduciato, ha ritirato la sua proposta ma l’aumento dell’età pensionabile è sul testo che andrà al voto. Tale aumento cade sul 96% dei lavoratori incluse le forze dell’ordine”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

