Schlein “Se ci saranno elezioni anticipate ci faremo trovare pronti”

ROMA (ITALPRESS) – “In qualunque momento” ci saranno le elezioni “ci faremo trovare pronti. Ci sono delle difficoltà nel governo e siamo riusciti a far calendarizzare la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè. E’ evidente che” dopo l’esito del referendum “ci sono delle conseguenze politiche. Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi sono tardive, dovevano essere rese e pretese prima del referendum”. Così segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa presso la Stampa Estera.

C’è una “coalizione progressista che abbiamo messo insieme per la prima volta dopo 20 anni alle elezioni regionali dello scorso anno. Continueremo su questa strada, testardamente unitari, perché sono molte di più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono – ha aggiunto Schlein – Non ci vogliamo mettere insieme contro Meloni, ma sulle cose che vogliamo fare insieme e non partiamo da zero”, aggiunge.

“Sono molto fiduciosa che, come abbiamo sempre fatto, troveremo un accordo su tutto, troveremo le modalità per costruire il programma dell’alternativa coinvolgendo anche le persone che sono andate a difendere la Costituzione. Sono certa che ci metteremo d’accordo sulle modalità della scelta del” leader, “ho detto che sono aperta alle primarie di coalizione, ma si potrebbe anche fare come fa la destra: chi prende un voto in più. Ma ora la priorità è capire come tenere un filo con le persone e non disperdere la mobilitazione dal basso”, ha concluso Schlein.

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