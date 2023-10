“La situazione è drammatica e preoccupante. Noi dall’inizio abbiamo fatto una ferma e netta condanna degli attacchi di Hamas. Dopo abbiamo chiesto di fermare l’escalation. Sono già moltissime le vittime civili. Ospedali e scuole non possono mai essere colpiti, nemmeno nei contesti di guerra. Ieri abbiamo chiesto al ministro Tajani di adoperarsi per garantire corridoi umanitari e per le zone sicure”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ospite di Rtl 102.5. Per Schlein “sconfiggere Hamas non può voler dire punire collettivamente tutta la popolazione di Gaza. Il Partito Democratico – ha aggiunto – usa i suoi canali internazionali per dare il suo contributo diplomatico per cercare di fermare l’escalation. Non possiamo vedere altre vittime civili, bisogna riprendere il processo di pace in Medio Oriente”. Per la leader dem “non è accettabile inneggiare agli attentati terroristici di Hamas che hanno ucciso 1.400 civili israeliani. D’altra parte la causa palestinese è un’altra cosa. Anche il popolo palestinese ha diritto di esistere e di vedersi riconoscere uno Stato. In questi anni c’è stato un colpevole abbandono del processo di pace in Medio Oriente da parte della comunità internazionale”, ha concluso Schlein.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

