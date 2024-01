ROMA (ITALPRESS) – “Avere un presidente del Senato che cerca di legalizzare il saluto romano è un insulto alla Resistenza”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, nel suo intervento alla Camera per l’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui saluti romani alla commemorazione della strage di Acca Larentia.

“E’ imbarazzante il silenzio del presidente Meloni. Ha detto più volte che non è ricattabile, ma si sta ricattando da sola, resta in ostaggio del suo passato”, ha aggiunto.

“Le immagini di quanto accaduto sono impressionanti e inaccettabili – ha detto Schlein -. Centinaia di braccia tese che fanno il saluto romano mentre viene chiamato il presente sono una vera e propria adunata di centinaia di uomini schierati come una falange che sembrano uscire da immagini del 1924 in pieno regime fascista. Chi grida ‘viva l’Italia antifascistà a teatro viene subito identificato e invece chi partecipa a un’adunata fascista con tanto di saluto romano può farlo indisturbato? E’ di una gravità inaudita e speriamo che tutti i responsabili siano identificati e puniti. Commemorare la morte tragica di tre giovani ammazzati da una violenza politica criminale non può giustificare l’apologia del fascismo che è reato. La legge Scelba punisce l’apologia e la Costituzione lo dice con nettezza che le organizzazioni neofasciste vanno sciolte”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).