ROMA (ITALPRESS) – “L’indignazione e la rabbia non bastano. Vogliamo fermare questa mattanza. Questa è una piazza molto bella, è per Giulia e per tutte le donne uccise dalla violenza maschile e che ogni giorno subiscono altre forme di violenza. È il momento di dire basta e fare un salto in avanti perché non se ne può più”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Circo Massimo per la manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma. “Una partecipazione grandissima, straordinaria, qui e in tutta Italia – ha aggiunto – questo e’ il segno che il Paese vuole fare un passo avanti nel contrasto alla violenza sulle donne. Non serve solo la repressione, ma anche la prevenzione nelle scuole e nella formazione degli operatori. E’ ora di dire basta”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

